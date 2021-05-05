لبنان

تأجيل الجولة السادسة من المفاوضات البحرية

Lebanon 24
05-05-2021 | 17:54
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تم تأجيل الجولة السادسة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة، والتي كانت مقررة عند الحادية عشرة من قبل ظهر امس إلى موعد لم يُحدّد بعد، ربما في انتظار اتصالات قال رئيس الجمهورية انه سيجريها مع الوسيط الاميركي جون دوروشير، بعد تمسك الوفد اللبناني في اجتماع امس الاول في الناقورة بالخط البحري 29، الامر الذي رفضه الجانبان الاميركي والاسرائيلي.

وعلى هذا الاساس وحسب مصادر رسمية عبر "اللواء"، يعتبر لبنان ان المفاوضات كان يجب ان تُستأنف بلا شروط مسبقة وليس بفرض حصر النقاش حول خط هوف او خطوط اخرى محددة سلفا، والّا فإنها لا تعود مفاوضات بل إملاءات. ولكن الأمل ما زال معقوداً على ما ستتوصل اليه اتصالات الرئيس عون مع الوسيط الاميركي الذي ما زال موجوداً في بيروت.
المصدر: اللواء
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