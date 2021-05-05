لودريان يحمل رسالة شديدة اللهجة لمعرقلي التشكيل

أوضح مصدر وزاري ل"الأنباء" ان "الوزير الفرنسي يأتي الى لبنان بعدما فشلت المحاولة الفرنسية الأخيرة بجمع الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في باريس، وهو يحضر بذات الوصفة التي سبق وطرحها الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل والتي تقول بوجوب ان يلتقيا، خاصة ان الحريري التقى كل القيادات والقوى النيابية والحزبية إما علنا او بعيدا من الإعلام".وقال المصدر ان "أولوية لودريان جمع الحريري وباسيل تحت العين الفرنسية لتبيان خيط التعطيل الأسود من خيط التسهيل الأبيض، والأمر ينتظر موافقة الحريري على اللقاء، في ظل قناعة لبنانية عبر عنها أكثر من طرف وقيادي أبرزهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والثنائي الشيعي والبطريرك الماروني بشارة الراعي بضرورة حصول هذا اللقاء لأنه من دونه لن تتشكل حكومة وإذا تم اللقاء واتفقا تنتهي الأزمة الحكومية وإذا لم يتفقا نذهب في مسار آخر".ولفت المصدر إلى انه "بدأت تتشكل شبه استحالة في استمرار الرئيس الحريري ممسكا بورقة التكليف إلى ما لا نهاية، مع انعدام كلي لأي انسجام ولو ظرفيا بينه وبين رئيس الجمهورية".