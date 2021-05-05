الاصولية بديل الحريري...

يقول مرجع نيابي ان البديل للحريري ليس ميقاتي او مخزومي او غيرهما كما يتردد وانما قوى الاسلام المتطرف لشعور الطائفة السنية بالغبن والاضطهاد وازدياد نشاط الحركات الاصولية في اوساطها، بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار".