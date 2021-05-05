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لبنان
الاصولية بديل الحريري...
Lebanon 24
05-05-2021
|
21:20
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يقول مرجع نيابي ان البديل للحريري ليس ميقاتي او مخزومي او غيرهما كما يتردد وانما قوى الاسلام المتطرف لشعور الطائفة السنية بالغبن والاضطهاد وازدياد نشاط الحركات الاصولية في اوساطها، بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار".
المصدر: النهار
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