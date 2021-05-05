لبنان

زيادة عدد طالبي السفر...

Lebanon 24
05-05-2021 | 21:28
A-
A+
Doc-P-819938-637558739947260344.jpg
Doc-P-819938-637558739947260344.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يقول مصدر في الامن العام انه في حين تراجع بشكل كبير عدد معاملات استقدام العاملات الاجنبيات الى لبنان، زاد عدد معاملات طلب جوازات سفر بشكل كبير ايضا. 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
الكويت تمنع مواطنيها غير المطعمين من السفر
lebanon 24
06/05/2021 06:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الإعلام الكويتية: الكويت تمنع مواطنيها غير الحاصلين على لقاح من السفر للخارج اعتبارا من 22 ايار
lebanon 24
06/05/2021 06:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لتحقيق حلمه بالسفر مع زوجته الجديدة... باع ابنه مقابل هذا المبلغ!
lebanon 24
06/05/2021 06:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24
جونسون: بريطانيا ستسمح بالسفر لبعض الوجهات بداية من 17 ايار
lebanon 24
06/05/2021 06:31:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمن العام

السفر

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:29 | 2021-05-05
23:26 | 2021-05-05
23:19 | 2021-05-05
23:19 | 2021-05-05
23:18 | 2021-05-05
23:17 | 2021-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website