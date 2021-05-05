ظاهرة التوك توك

من مظاهر الفقر في لبنان ازدياد سيارات "التوك توك" في عدد كبير من المناطق واستعمالها للنقل العام باسعار متدنية قبل ان تعرض احدى شاشات التلفزة اعلانات لهذا النوع من وسائل النقل بعدما كانت تعرض اغلى انواع السيارات