لبنان

ظاهرة التوك توك

Lebanon 24
05-05-2021 | 21:30
A-
A+
Doc-P-819939-637558740927577500.jpg
Doc-P-819939-637558740927577500.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من مظاهر الفقر في لبنان ازدياد سيارات "التوك توك" في عدد كبير من المناطق واستعمالها للنقل العام باسعار متدنية قبل ان تعرض احدى شاشات التلفزة اعلانات لهذا النوع من وسائل النقل بعدما كانت تعرض اغلى انواع السيارات
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
التوك توك يغزو الشوارع اللبنانية... أولى مظاهر الأزمة!
lebanon 24
06/05/2021 06:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الضبابية تحيط بمصير مفاوضات الحدود بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
06/05/2021 06:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بوغدانوف: أزور لبنان بعد تأليف الحكومة
lebanon 24
06/05/2021 06:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحزب سيحاول احتلال مستوطنات"... تحذير إسرائيلي من "شهر الحرب" أمام لبنان
lebanon 24
06/05/2021 06:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24

توك توك

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:29 | 2021-05-05
23:26 | 2021-05-05
23:19 | 2021-05-05
23:19 | 2021-05-05
23:18 | 2021-05-05
23:17 | 2021-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website