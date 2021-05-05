لبنان

الضغط على القضاء

Lebanon 24
05-05-2021 | 21:32
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نصح مستشار في وزارة الطاقة والمياه شركة karpowership التركية مالكة بواخر الكهرباء ان تتخذ إجراء بوقف صيانة وتشغيل المعامل العائمة للضغط على القضاء لإجباره على التراجع عن إجراء منع مغادرتها المياه الاقليمية وحجز المستحقات المتوجبة لها .
المصدر: نداء الوطن
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بواخر الطاقة

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