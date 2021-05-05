منع تسليم البضائع

بدأت الشركات المحتكرة للمواد الغذائية المدعومة منذ شهر بالامتناع عن تسليم السلع وتخزينها في مستودعاتها بالتواطؤ مع كبار الموظفين في وزارة الاقتصاد والتجارة الذين عملوا بالتوازي على اعطاء موافقات باستيراد كميات مضاعفة وبأسعار تتجاوز الاسعار السابقة بهدف استهلاك المبالغ المتبقية للدعم.