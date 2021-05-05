لبنان

باسيل يريد حكومة لا اخراج الحريري

Lebanon 24
05-05-2021 | 23:35
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نفت مصادر التيار الوطني الحر أن يكون رئيس التيار يريد إخراج الحريري من المعادلة، مشيرة لـ"البناء" الى أن «التيار يريد تأليف الحكومة اليوم قبل الغد ومستعد للتعاون مع الرئيس المكلف لتذليل العقد المتبقية أمام التأليف ولطالما دعاه إلى زيارة رئيس الجمهورية واستئناف الحوار وتدوير الزوايا وتقديم تشكيلة كاملة تتضمن الأسماء وتوزيعها على الطوائف والقوى النيابية وفق المعايير الموحدة والأصول الدستورية والميثاقية».

 

حياتي للبنان، كانت كافية لدق ناقوس الخطر منذ زمن، لكن أحداً لم يهتم. كما لم يُدرس أثر هذا التلوث على التربة والمياه الجوفية التي لن تتعافى بسهولة حتى ولو توقف التلوث فوراً، وهو أمر مستحيل!

المصدر: البناء
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