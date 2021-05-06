لبنان

غموض يرافق مجيئ لودريان الى لبنان.. وأهل السلطة "يتقبلون البهدلة بطيبة خاطر"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-05-2021 | 07:00
A-
A+
Doc-P-819983-637558847233317914.jpg
Doc-P-819983-637558847233317914.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

باستثناء التغريدة التي أطلقها ليل امس عبر تويتر، وقال فيها "سأكون في لبنان غدا برسالة شديدة الحزم للقادة السياسيين ورسالة تضامن كامل مع اللبنانيين"، لم يصدر عن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان او عن السفارة الفرنسية في لبنان اي توضيح بشأن برنامج الزيارة وجدول مواعيدها ، ما افسح المجال لكم هائل من التسريبات والاجتهادات ابرزها ما يتعلق  بلقاء لودريان مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري او عدمه. حتى المسؤولين اللبنانيين  المعنيين مباشرة عبروا عن عدم معرفتهم باهداف الزيارة ومندرجاتها وتوقيتها.

 

وفي هذا الاطار يقول مسؤول بارز "حتى الآن لا أعرف لماذا سيأتي وماذا يحمل وماذا سيقدم خصوصاً انّ المعطيات المتوفرة لا توحي بامتلاك باريس اي امر نوعي مختلف عما كان لديها في السابق، ليمكنها من الدفع في المبادرة الفرنسية الى حيز التنفيذ الفوري وتشكيل حكومة على اساسها".

 

ورفض التكهن مسبقًا بنتائج الزيارة لكنه حرص على القول بأن "مهمة لودريان تبدو صعبة في ظل التعقيدات الموجودة والازمة المستمرة والمتفاقمة بين الرئيسين عون والحريري".

 

وفي السياق ايضا بدا ان موضوع العقوبات التي كانت فرنسا اعلنت التحضير لها ضد "معرقلي الحل في لبنان" دخل ايضا في "متاهات الحسابات الاوروبية"، ما دفع باريس حتى الان الى محاذرة المجاهرة بها او بمن شملت او بحجمها.

 

في السياق ايضا يقول مرجع مطلع "من المؤسف ان السلطة في لبنان تضيّع فرص الحل الواحدة تلو الاخرى، وتضرب عرض الحائط المبادرة الفرنسية التي اعلنها الرئيس ماكرون، صديق لبنان، والتي لا تزال تشكل الضوء الوحيد في ظل الانشغال الخارجي بقضايا اخرى او الانكفاء عن الملف اللبناني".

 

ويتابع المرجع "هذا النهج السيء لاركان السلطة والمعنيين تجاه المبادرة الفرنسية هو الذي يدفع فرنسا، عبر الوزير لودريان، لتوجيه "رسائل شديدة الحزم للقادة السياسيين اللبنانيين"، كما قال لودريان في تغريدته امس،  في سياق مواقفه التصعيدية المعروفة، والمؤسف ان اركان السلطة يجدون "طبيعيا" ان يتعرضوا لـ" البهدلة والتوبيخ" من اصدقاء لبنان ، بينما يغرق اللبنانيون بهمومهم اليومية وتأمين عيشهم".

 

 

 

 

المصدر: لبنان24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:44 | 2021-05-06
02:42 | 2021-05-06
02:30 | 2021-05-06
02:30 | 2021-05-06
02:15 | 2021-05-06
02:00 | 2021-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website