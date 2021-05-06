لبنان

"قص البدلة وحضًر حالو للمهّمة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-05-2021 | 02:30
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منذ أن بدأ  الحديث عن احتمال  اعتذار الرئيس  المكلف سعد الحريري عن تأليف الحكومة بعدما عجزت كل المساعي عن حلحلة العقد التي تعترض مهمته ، بدأ البعض بالترويج لاحتمال تكليف "نائب طامح"  لتشكيل الحكومة، خصوصا في ضوء ما يتردد عن رضى عليه منذ ما قبل تشكيل حكومة حسان دياب، من قبل مرجع بارز وشخصية تثير الجدلية حولها.

والملفت بحسب اوساط مطلعة ان هذا النائب "وضع نفسه في جو الموضوع ويتصرف على اساس ان التكليف بات في  جيبه، ويكثف" لقاءاته عبر تطبيق الكتروني لشرح خطته الانقاذية".

الا ان المقربين من حزب فاعل اكدوا تحفظ الحزب على  الموضوع مكتفين بالقول "الحريري لم يعتذر بعد وهذا هو الاهم".

لبنان

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