لبنان

جعجع: لن نرتضي وطنا لا يليق بشهدائه

Lebanon 24
06-05-2021 | 01:34
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غرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لن نرتضي وطنا لا يليق بشهدائه".
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