لبنان

الجيش في ذكرى شهداء الصحافة: بشهادتن المسيرة مكملة

Lebanon 24
06-05-2021 | 02:42
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غرد الجيش عبر حسابه على "تويتر" في ذكرى شهداء الصحافة فقال: "بشهادتن المسيرة مكملة".
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