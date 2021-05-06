لبنان

بالتفاصيل.. ضبط إحدى أكبر عمليات ترويج المخدّرات وتوقيف 3 متورّطين (فيديو)

Lebanon 24
06-05-2021 | 02:44
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - البلاغ الآتي: 

ضمن إطار مكافحة آفّة المخدّرات، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية عن عمليات نقل مواد مخدّرة معدّة للترويج بين البقاع وبيروت، ونتيجة عمليات الرصد والتعقّب التي استمرّت لأسابيع، تبين أنّ الشبكة تستخدم لوحات سيارات وبطاقات هويات مزوّرة لنقل هذه المواد. كذلك يستخدم أفرادها شقة سكنية في بلدة دير قوبل – عاليه، كمخزن للمخدرات.


بتاريخ 28-4-2021، نفّذت المجموعة المذكورة عمليات متزامنة، على الشكل التالي:

كمينٍ محكمٍ في بلدة عاريا، نتج عنه توقيف شخصين على متن سيارة رباعية الدّفع نوع "رانج روڤر" تحمل لوحات مزوّرة وهما:

ع. ش. (مواليد عام 1984، لبناني).
م. أ. (مواليد عام 1995، لبناني) يستخدم بطاقة هوية مزوّرة في تنقلاته، وقد حاول رمي قنبلة يدوية باتجاه عناصر القوة، إلا أنهم حالوا دون ذلك.

ضُبِطَ بحوزتهما كمّيّة كبيرة من المخدّرات، قنبلة يدوية، مسدس حربي وممشط بداخله /15/ طلقة صالحة للاستعمال، ومبلغ /58/ مليون ليرة لبنانية.


في محلة جسر الصفير – الضاحية، تمّ ضبط سيارة أخرى عائدة للشبكة ذاتها، وأُوقِفَ على متنها المدعو:

- ع. م. (مواليد عام 1992، لبناني)، ويستخدم أيضاً بطاقة هويّة مزوّرة عائدة لشخصٍ من الجنسية السورية.

3- كما جرى مداهمة شقة في دير قوبل، حيث ضُبِطَ كمية كبيرة من المخدّرات، وأوراق نقدية لبنانية مزيّفة.

بلغت الكميات المضبوطة ما يفوق /3500/ ظرف و"علب بلاستيكية"، موضّبة بداخلها المخدرات بطريقة احترافية ومعدّة للترويج، إضافةً إلى ضبط كميّات من مادة السّالفيا و/7/ أجهزة خلويّة. 

أحيل الموقوفون والمضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص". 

 

احدى اكبر عمليات ضبط مخدرات معدة للترويج نفذتها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية واوقفت 3 متورطين#قوى_الأمنhttps://t.co/44du0WxCFf pic.twitter.com/ExYMwii8GD

 

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