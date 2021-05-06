"نائب فسّيد"

يتداول نواب وصحافيون ومواطنون عاديون اخبارا تتعلق بنائب يمضي غالبية وقته في "تقصي" اخباره وما يكتب عنه وما يقوله مناصروه ومعارضوه عنه، قبل ان يعمد الى تحريض المعنيين على بعضهم البعض من خلال "دس اخبار مغلوطة او مجتزأة".

واللافت، بحسب المقربين من النائب، انه يتعاطى دوما على قاعدة "انه يضحي كثيرا وعلى الناس تقدير جهده وانجازاته ".

احد المقرّبين من النائب المذكور قال لصديق له راجعه في امر ما "انصحك بان تعالج مشكلتك بطريقة اخرى، ولكن في حال قررت ان تطرح مشكلتك عليه فاياك ان تتفوه بكلمة عن خصمك لانه سيتصل به ويخبره كل ما قلته عنه او سيضيف على الكلام المنقول كلاما مختلقا".