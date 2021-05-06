"أكثر من نصف الشعب ميسور وليس بحاجة الى دعم".. هل قالها كنعان؟

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان البيان الآتي: يتمّ التداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخبرٍ مفبرك نُسب للنائب كنعان قوله فيه إنّ "أكثر من نصف الشعب اللبناني ميسور وليس بحاجة الى دعمٍ للمواد الغذائيّة".

لذا، يهمّنا التأكيد أنّ مثل هذا الكلام لم يصدر أبداً عن النائب كنعان، وما فبركته إلا في إطار "الحرتقات" المتكرّرة التي تهدف للإساءة إليه والتي لن تثنيه أبداً عن القيام بدوره السياسي والتشريعي والخدماتي، خصوصاً في ظلّ المرحلة الصعبة التي يعاني منها اللبنانيّون، لا سيّما على الصعيدين الاجتماعي والصحي.