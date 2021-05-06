25 حالة ايجابية بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت.. هكذا توزّعت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 3 و 4 و5 أيار، وأظهرت النتائج وجود خمس وعشرين (25) حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 3/5/2021 كالتالي:
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
" رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)
" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
" رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)
" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
" رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)
" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)
" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
" رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة بوخارست : شركة RO رقم 165 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
" رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
" رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 4/5/2021 كالتالي:
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
" رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
" رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 5/5/2021 كالتالي:
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7780 (جميعها سلبية)
" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دمشق : شركة 6Q رقم 201 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)