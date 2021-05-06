لبنان

كتل هوائية حارة.. الطقس صيفي وهذا ما يخبئه بالأيام المقبلة

Lebanon 24
06-05-2021 | 04:51
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل حيث تزيد الشعور بالحر.
وجاء في النشرة الاتي:


- الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت حيث يتأثر بكتل هوائية حارة .
ملاحظة : (معدل درجات الحرارة لشهر أيار ما بين 18 و 27 درجة).

- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة .

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل حيث تزيد الشعور بالحر.

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية .

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة وارتفاع إضافي ملموس في درجات الحرارة .

- الحرارة على الساحل من 17 الى 28 درجة، فوق الجبال من 14 الى 26 درجة، في الداخل من 14 الى 30 درجة.
- الرياح السطحية:جنوبية غربية ناشطة ، سرعتها بين 20و 45 كلم/س، تشتد أحياناً لتقارب 60 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.
- الرطوبة النسبية على الساحل:
بين 50و 80%
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 5,46
- ساعة غروب الشمس: 19,24
 
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