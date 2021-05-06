درويش: استشهدوا لكن كلمتهم ما زالت تنبض بالحرية

غرد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش عبر حسابه على "تويتر": "لطالما دفعت الصحافة اللبنانية ثمناً باهظاً في سبيل الوطنية والكلمة الحرة فداءً للكرامة والسيادة والاستقلال من أجل لبنان وقيمه الكبرى، فكانوا شهداءً في سبيل الحرية.



استشهدوا لكن كلمتهم ما زالت تنبض بالحرية. عيد الشهداء".

لطالما دفعت الصحافة اللبنانية ثمناً باهظاً في سبيل الوطنية والكلمة الحرة فداءً للكرامة والسيادة والاستقلال من أجل لبنان وقيمه الكبرى، فكانوا شهداءً في سبيل الحرية.

استشهدوا لكن كلمتهم ما زالت تنبض بالحرية.#عيد_الشهداء