لبنان

لبنانية تحصل على لقب "والدة العام 2021" في استراليا

Lebanon 24
06-05-2021 | 12:33
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حصلت اللبنانية الاصل ليلى جعجع عبد الله على لقب والدة العام 2021 في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وبحسب SBS Arabic24 المتخصصة بأخبار الجاليات في استراليا، بعد أن ألغت منظمة بارناردوس جوائز الأم السنوية، تولى المذيع بن فوردهام زمام الأمور بدعم من مجموعة فاميلي فويس. وتم إعلان ليلى جعجع عبد الله أم العام في الولاية. 

وكانت ليلى قد فقدت ثلاثة من أولادها الستة في حادثة دهس مروعة وقعت في أوتلاندز العام الماضي، وأطلقت بعدها مبادرة يوم المسامحة الوطني I4give Day الذي ستحتفل به كل أستراليا في الأول من شباط في كل سنة. وقد تفاعل العالم معها في هذا اليوم الذي سامحت فيه داهس أطفالها.
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