رئيس الجمهورية طلب مساعدة فرنسا في استعادة الأموال المهربة.. اليكم تفاصيل لقاء عون ولودريان

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب"، مشيرا الى أنّه "سيواصل بذل الجهود للوصول الى نتائج عملية على رغم العوائق الداخلية والخارجية، وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات".وعرض عون لوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، خلال لقائه في بعبدا، المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة شارحاً المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتقه بموجب الدستور المؤتمن عليه وعلى مسؤوليته في المحافظة على التوازن السياسي والطائفي خلال تشكيل الحكومة، حيث شدد عون على "كلفة الوقت الضائع لانجاز عملية التشكيل".وطلب عون من لودريان خلال اللقاء الذي إستمر حوالي 40 دقيقة "مساعدة فرنسا والدول الأوروبية في استعادة الأموال المهربة الى الخارج", مؤكداً ان "ذلك يساعد على تحقيق الإصلاحات وملاحقة من اساء استعمال الأموال العامة او الأموال الأوروبية المقدمة الى لبنان او هدر الأموال بالفساد او بتبييضها".وحمّل عون لودريان تحياته الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شاكرا "اهتمامه الدائم بلبنان وحرصه على مساعدته في المجالات السياسية والاجتماعية والصحية والتربوية كافة".