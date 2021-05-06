لبنان

النازحون يعانون من شرط "الإقامة" للترشح الى الإمتحانات.. و"التربية" تتحرك

Lebanon 24
06-05-2021 | 05:48
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أصدر المكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي:

"توضيحا لما نشر عم يعانيه بعض الأجانب والنازحين من عدم القدرة على تأمين الإقامات لأولادهم بالسرعة اللازمة ما يسبب التأخر في تأمين الأوراق للترشح إلى الامتحانات الرسمية، يؤكد المكتب الإعلامي أنه في كل عام يصدر قرار عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل هذه الإشكالية وضمان حق هؤلاء المرشحين بالتقدم إلى الامتحانات الرسمية، كذلك لهذا العام، إذ تم اعداد الكتاب وإرساله وفقا للأصول القانونية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستصدار القرار بالموافقة على ضمان حق هؤلاء المرشحين بالتقدم من الامتحانات الرسمية".
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