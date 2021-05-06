كلام منسوب لكنعان بأن "نصف الشعب اللبناني ميسور".. والنائب يوضح

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان البيان الآتي:

"يتم تداول خبر مفبرك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نسب إلى النائب كنعان قوله فيه إن "أكثر من نصف الشعب اللبناني ميسور وليس بحاجة الى دعم للمواد الغذائية".

لذا، يهمنا التأكيد أن مثل هذا الكلام لم يصدر أبدا عن النائب كنعان، وما فبركته إلا في إطار "الحرتقات" المتكررة التي تهدف إلى الإساءة إليه والتي لن تثنيه أبدا عن القيام بدوره السياسي والتشريعي والخدماتي، وخصوصا في ظل المرحلة الصعبة التي يعانيها اللبنانيون، لا سيما على الصعيدين الاجتماعي والصحي".