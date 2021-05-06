صندوق الضمان: اجراء مناقصة عمومية لتلزيم تقديم خدمات الدعم الفني والتقني واعمال معلوماتية

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انه سيجري في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الثلاثاء الواقع فيه 1/6/2021 مناقصة عمومية لتلزيم تقديم خدمات الدعم الفني والتقني وتلزيم اعمال معلوماتية لتشغيل المرحلة الاولى من المخطط التوجيهي العام لانظمة المعلوماتية.

واشار الى انه "يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الموضوع لهذه الغاية في مكاتب المديرية الادارية للصندوق خلال اوقات الدوام الرسمي. ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم باليد الى امانة سر المديرية الادارية لقاء ايصال برقم وتاريخ وصول العرض، على ان تصل قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد لاجراء المناقصة. ويهمل العرض الذي يقدم بغير الطريقة المذكورة اعلاه، او يصل بعد المدة المحددة".