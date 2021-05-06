لبنان

صندوق الضمان: اجراء مناقصة عمومية لتلزيم تقديم خدمات الدعم الفني والتقني واعمال معلوماتية

Lebanon 24
06-05-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-820077-637559030508788203.jpg
Doc-P-820077-637559030508788203.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انه سيجري في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الثلاثاء الواقع فيه 1/6/2021 مناقصة عمومية لتلزيم تقديم خدمات الدعم الفني والتقني وتلزيم اعمال معلوماتية لتشغيل المرحلة الاولى من المخطط التوجيهي العام لانظمة المعلوماتية.

واشار الى انه "يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الموضوع لهذه الغاية في مكاتب المديرية الادارية للصندوق خلال اوقات الدوام الرسمي. ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم باليد الى امانة سر المديرية الادارية لقاء ايصال برقم وتاريخ وصول العرض، على ان تصل قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد لاجراء المناقصة. ويهمل العرض الذي يقدم بغير الطريقة المذكورة اعلاه، او يصل بعد المدة المحددة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2021-05-06
07:11 | 2021-05-06
06:32 | 2021-05-06
08:21 | 2021-05-06
08:13 | 2021-05-06
08:11 | 2021-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website