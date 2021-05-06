لبنان

في جنوب صيدا... اشكال وحريق وسكان يهربون (صورة)

Lebanon 24
06-05-2021 | 06:07
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شب  حريق هائل بعد ظهر اليوم  في منازل من "الصفيح"  في منطقة "السكة"،  قرب جسر "سينيق" جنوب مدينة صيدا، حيث غطى الحريق سماء المنطقة 
وذكرت مصادر امنية ان الحريق حصل على خلفية اشكال بين القاطنين في هذه الخيم ما ادى الى احراق بعضها،

وعلى الاثر هرعت سيارات الاطفاء التابعة لبلدية صيدا والدفاع المدني اللبناني والفلسطيني لاخماد الحريق والسيطرة عليه في حين غادر المنطقة عدد كبير من سكانها، خشية امتداد الحريق اليهم".

 

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