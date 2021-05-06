لبنان

الصليب الاحمر ينقل جثة لبناني من فلسطين الى مسقط رأسه!

Lebanon 24
06-05-2021 | 06:10
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نقلت اللجنة الدولية للصليب الاحمر من داخل فلسطين المحتلة وعبر بوابة الناقورة الحدودية جثة اللبناني جريس خيرالله نهرا ( 70 عاما ) وسلمتها الى مخابرات الجيش في الناقورة، الذي سلمها بدوره الى الصليب الأحمر اللبناني حيث نقلها الى مسقط رأسه في القليعة.
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الجيش

تسليم جثة

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