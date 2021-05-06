الصليب الاحمر ينقل جثة لبناني من فلسطين الى مسقط رأسه!

نقلت اللجنة الدولية للصليب الاحمر من داخل فلسطين المحتلة وعبر بوابة الناقورة الحدودية جثة اللبناني جريس خيرالله نهرا ( 70 عاما ) وسلمتها الى مخابرات الجيش في الناقورة، الذي سلمها بدوره الى الصليب الأحمر اللبناني حيث نقلها الى مسقط رأسه في القليعة.