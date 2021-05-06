لبنان

"المعلومات" تحبط عملية خطف في هذه المنطقة وتوقف الفاعلين.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
06-05-2021 | 13:20
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي: 

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن حصول عملية خطف شخص مجهول الهوية في محلة بر الياس.

على الفور، أعطيت الأوامر اللازمة، وباشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عملية الخطف المذكورة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هوية الشخص المخطوف وهو من الجنسية السورية، ويدعى: (و. ن. من مواليد عام ۱۹۸۸)

بتاريخ 27-4-2021، وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من تحديد مكان تواجد المخطوف داخل منزل مُستأجَر في بلدة سعدنايل البقاعية، فعملت على مداهمة المنزل وتحرير المخطوف وتوقيف أحد المتورطين في عملية الخطف، ويدعى:

 ع. ط. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري) الذي كان يقوم بمهمة الحراسة.
    بتفتيش المنزل، ضبط /10/غ. من مادّة حشيشة الكيف، دفتر ورق لف سجائر، وأوراق سوداء. وبنتيجة المتابعة، تم تحديد هويات باقي أفراد العصابة ومكانهما في البلدة ذاتها، حيث تمكّنت دورية تابعة للشعبة من توقيفهما، وهما كل من:

 ه. م. (مواليد عام ۱۹۹۲، سوري)
 و. أ. د. (مواليد عام ۱۹۹۹، سوري)
 وضبطت في منزل (ه. م.) المذكور كمية من الحبوب المخدّرة، نوع "كبتاغون".

 بالتحقيق معهم، اعترفوا أنهم أقدموا بتاريخ 24-4-2021، على تنفيذ عملية الخطف المذكورة في بلدة بر الياس، واحتجازه داخل منزل مُستأجر من قبل (ه. م.) في سعدنايل وذلك بسبب إقدام المخطوف، بالاشتراك مع آخر على تنفيذ عملية نصب على الخاطفين، منذ حوالى سنتين، وهذا ما أكّده الأخير في إفادته. كما اعترفوا جميعهم بتعاطي المخدرات.

 أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
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