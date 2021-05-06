لبنان

المطبوعات أرجات جلسة النظر في شكوى القاضية إسكندر ضد النائب أبو الحسن والجديد الى تشرين الأول

Lebanon 24
06-05-2021 | 06:11
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عقدت محكمة الإستئناف المدنية الناظرة في قضايا المطبوعات في بيروت جلسة ظهر اليوم، هي الأولى، للنظر في الشكوى المقدمة من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، 

بواسطة وكيلها المحامي سليمان سليمان، ضد عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن وتلفزيون " الجديد" والصحافية سمر أبو خليل بجرم القدح والذم والتشهير وإساءة السمعة ونشر أخبار كاذبة.

وتأتي هذه الشكوى  على خلفية حلقة تلفزيونية من برنامج "الحدث" بثتها المحطة بتاريخ 16/12/2020 إستضافت فيها أبو خليل النائب أبو الحسن، ودار الحوار  في جزء من الحلقة المشار اليها حول "عمل القاضية إسكندر في غرفٍ قضائيةٍ سوداء".

وتقدم وكيل النائب أبو الحسن بمذكرة دفع شكلي بذريعة حصانته النيابية، وقد أرجئت الجلسة الى 7/10/2021 لردّ وكيل الجهة المدعية والبتّ بالدفع الشكلي.

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