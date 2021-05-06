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لبنان
لجنة البيئة تصدر قرارها حول ردميات انفجار المرفأ
Lebanon 24
06-05-2021
|
06:23
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عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب اكرم شهيب وحضور وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال دميانوس قطار، والنواب: قاسم هاشم، عماد واكيم ووليد البعريني.
وحضر عن الجيش العميد الركن فؤاد عبيد ومدير وحدة ادارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين.
شهيب
اثر الجلسة، قال شهيب: "عقدت لجنة البيئة اليوم اجتماعا في حضور معالي وزير البيئة اجتماعها الثالث لبحث الموضوع المخصص للردميات خارج وداخل مرفأ بيروت، وحضر اللقاء مندوب عن قيادة الجيش، وعن وزارة الاشغال ووحدة ادارة الكوارث في رئاسة الحكومة".
اضاف: "بعد النقاش وعرض التطورات في الملف، تقرر رفع توصية الى رئاسة الحكومة لمركز القرار، نظرا لتشعب الموضوع ماليا واداريا ولتسريع معالجة الملفات والردميات خارج وداخل المرفأ خصوصا بعد ترحيل 59 مستوعبا بالامس تحتوي على نفايات خطرة. كما طالبت اللجنة بمعلومات عن العقد الذي تم مع الشركة الالمانية المرحلة للمستوعبات".
وأعلن انه "تقرر دعوة ال UNDP الى الاجتماع لشرح المقترحات التي رفعت عن ادارة المرفأ والى ادارة المرفأ ووزارة البيئة، واعتقد انه بعد هذا الاجتماع واجتماع آخر تكون الصورة واضحة عن موضوع الردميات، خصوصا وان هناك حوالى 500 متر مكعب في منطقة كرم الزيتون، لكن الكم الاكبر موجود في منطقة المرفأ، على أمل ان نصل من خلال هذه الاجتماعات الى تسريع عملية الحل في ظل ظروف صعبة يمر بها الجميع وهي معلومة للجميع".
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