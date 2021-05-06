أهالي بقاعصفرين أمام القائمقامية: لتوقيع قرارات إنمائية متعلقة بالبلدة

نظم رئيس بلدية بقاعصفرين ـ الضنية بلال زود مع عدد من أهالي البلدة، إعتصاماأمام مقر قائمقامية قضاء المنية ـ الضنية في بلدة سير، إحتجاجا على عدم توقيع قائمقام القضاء رولا البايع قرارات إنمائية متعلقة بالبلدة.