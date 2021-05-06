لبنان

حملة فحوص PCR مجانية في الهرمل.. هذا مركزها

Lebanon 24
06-05-2021 | 06:35
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نظم فريق طبي من مستشفى الجامعة الأمريكية وبالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني حملة واسعة لفحوص PCR، وذلك في باحة مركز الهرمل بمشاركة عدد من المتطوعين والمسعفين وتم اخذ عينات لإجراء فحوصات مجانية وذلك مساهمة لكشف حالات .
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