حملة فحوص PCR مجانية في الهرمل.. هذا مركزها

نظم فريق طبي من مستشفى الجامعة الأمريكية وبالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني حملة واسعة لفحوص PCR، وذلك في باحة مركز الهرمل بمشاركة عدد من المتطوعين والمسعفين وتم اخذ عينات لإجراء فحوصات مجانية وذلك مساهمة لكشف حالات .