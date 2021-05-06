الجيش: توزيع أدوات اساسية على مربي المواشي في البقاع

أعلن الجيش عبر حسابه على "تويتر" انه "في اطار التعاون العسكري-المدني CIMIC وبالتنسيق والتعاون مع جمعية التحريج في لبنان (LRI)، ومشاركة أطباء بيطريين من الجيش اللبناني، تم توزيع بعض الأدوات الأساسية على مربي المواشي في البقاع - بلدة المنارة - قاعة دار طيبه".

في اطار التعاون العسكري-المدني #CIMIC وبالتنسيق والتعاون مع جمعية التحريج في لبنان (LRI)، ومشاركة أطباء بيطريين من #الجيش_اللبناني، تم توزيع بعض الأدوات الأساسية على مربي المواشي في البقاع - بلدة المنارة - قاعة دار طيبه.#LebaneseArmy pic.twitter.com/boqGkM775t