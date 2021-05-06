افرام يعلن خوض المعركة الانتخابية المقبلة (فيديو)

غرد النائب المستقيل نعمة افرام، عبر حسابه على "تويتر"، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على الانتخابات البرلمانية: "بدي اشكر كل شخص عطاني ثقتو من 3 سنين متل اليوم من أبناء كسروان لمثلو بمجلس النواب. كانت إنتخابات مشوقة ومشرفة".



واشار افرام في تغريدته إلى قراره "خوض غمار المعركة المقبلة في العام 2022"، داعيا إلى "التحضر لخارطة انتخابية جامعة على امتداد المناطق اللبنانية كاتبا:" بدي قول لكل شخص، بكل مناطق لبنان، مؤمن بلبنان الجديد يبلش يتحضر... 2022 أو يكون لبنان على صورتنا أو لا يكون".

بدي إشكر كل شخص عطاني ثقتو من 3 سنين متل اليوم من أبناء #كسروان لَمثّلو بمجلس النواب. كانت #إنتخابات مشوّقة ومشرّفة. بدّي قول لكلّ شخص، بكل مناطق لبنان، مؤمن بلبنان الجديد يبلّش يتحضّر... 2022 أو يكون لبنان على صورتنا أو لا يكون pic.twitter.com/CTggDFRki0

— Neemat Frem (@neematfrem) May 6, 2021