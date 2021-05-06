لبنان

في بعلبك.. مجهولون يقومون بإحراق إطارات مطاطية!

Lebanon 24
06-05-2021 | 14:20
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وجه محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر كتابا إلى قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي طلب فيه "تكليف من يلزم للكشف والتحقيق في موضوع إحراق إطارات مطاطية في محلة عمشكي في بعلبك".


وجاء في الكتاب: "أبلغنا أن أشخاصا مجهولين يقومون بتجميع الإطارات المطاطية وإحراقها في الهواء في محلة عمشكي- بعلبك، للاستفادة من الأسلاك النحاسية الموجودة بداخلها، وهذا الأمر يلحق ضررا فادحا بالبيئة ويلوث الهواء ويضر بالصحة العامة، إضافة إلى تأثيره على حوض رأس العين والمياه الجوفية".

وطلب خضر "الكشف على المكان وإجراء التحقيق، واتخاذ المقتضى القانوني في حق الفاعلين لدى التوصل إلى معرفتهم، وتكثيف الدوريات في تلك المحلة لمنع أية مخالفات جديدة".
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