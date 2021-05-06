الجيش: الخروقات الجوية للعدو الإسرائيلي

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 5 / 5 /2021 ما بين الساعة 00.25 والساعة 02.15، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.