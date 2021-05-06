لبنان

هذا ما ابلغه لودريان للمسؤولين اللبنانيين عن الحكومة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-05-2021 | 07:39
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أكدت مصادر مطلعة على أجواء لقاءات وزير خارجية فرنسا جان لوي لودريان في بيروت اليوم لـ"لبنان 24" ان الوزير الفرنسي" لم يتطرق مع المسؤولين اللبنانيين الى اي امر يتصل بالملف الحكومي، ورفض الخوض في اي نقاش يتعلق بهذا الملف".

ووفق المعلومات فان لودريان ابلغ المسؤولين "انه هنا في زيارة تضامن مع اللبنانيين وللتأكيد ان فرنسا لن تتخلى عن الشعب اللبناني، وان الرسالة التي يريد ايصالها للقيادات اللبنانية التي التقت الرئيس ايمانويل ماكرون في قصر الصنوبر في آب الفائت، هي ان فرنسا تنتظر منهم الوفاء بالالتزامات التي قطعوها، وتعتبر تنفيذ هذه التعهدات اولوية الاولويات، ولن تدخل في اي امر تفصيلي يتعدى الخطوط العريضة للمبادرة التي اعلنتها، وعلى كل فريق ان يتحمل تبعات عدم التزامه بما وعد به". 

ووفق معلومات " لبنان 24" فان لودريان سيزور الرئيس سعد الحريري بعد الظهر في سياق اجواء لقاءاته حتى الآن ايضا.

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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