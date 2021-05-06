بري استقبل لودريان وعرض الاوضاع العامة مع العريضي

إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في حضور السفيرة آن غريو والوفد المرافق.



واستقبل الرئيس بري الوزير السابق غازي العريضي وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية.