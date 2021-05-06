شرطة بلدية طرابلس تزيل البسطات بعد ورود شكاوى

أزالت دورية من شرطة بلدية طرابلس، البسطات المنتشرة عشوائيا وسط ساحة جمال عبدالناصر التل في منطقة التل في طرابلس، بعد ورود شكاوى عديدة من المحال التجارية المحيطة ومن بعض الجمعيات الأهلية والبيئية.



وطلب عناصر الشرطة من أصحاب البسطات ازالتها تحت طائلة وتسطير محاضر ضبط في حقهم.