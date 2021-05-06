لبنان

سيمون ابي رمياً يعلن ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-05-2021 | 08:11
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اعلن النائب سيمون ابي رميا خلال غداء اقامه في دارته في اهمج على شرف الإعلاميين الجبيليين انه "مرشح للإنتخابات النيابية المقبلة عن دائرة جبيل وكسروان الفتوح" ، مشيراً الى انه "من مؤسسي "التيار الوطني الحر" ومن اقدم كوادره."
المصدر: خاص "لبنان 24"
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