سيمون ابي رمياً يعلن ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة





اعلن النائب سيمون ابي رميا خلال غداء اقامه في دارته في اهمج على شرف الإعلاميين الجبيليين انه "مرشح للإنتخابات النيابية المقبلة عن دائرة جبيل وكسروان الفتوح" ، مشيراً الى انه "من مؤسسي "التيار الوطني الحر" ومن اقدم كوادره."