فيديو عنيف من أميون... سيارة مسرعة صدمت جورج وأردته قتيلا!

نشرت "اليازا" فيديو لسيارة مرسيدس مسرعة صدمت في أميون- الكورة شخصا يُدعى جورج جان رشيد ابي صعب (64 عاماً). وقد توفي جورج في مستشفى البرجي متاثرا بإصابته، بحسب ما أفادت "اليازا".

مرفق فيديو قاسي ....توفي السيد جورج جان رشيد ابي صعب 64 عاماً من مواليد البترون البارحة في مستشفى البرجي أثر تعرضه لحادث صدم من قبل سيارة من نوع مرسيدس لون فضّي امام مقهى Starbucks في اميون الكورة....اليازا تتقدم بالتعازي من اهل واصدقاء الفقيد pic.twitter.com/og95GC4PnP

— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) May 6, 2021