رسائل عاجلة عبر "الواتساب" الى العونيين وهذا مضمونها

يتلقّى جمهور "التيار الوطني الحر" رسائل عبر مجموعات سياسية على موقع "واتساب" تدير لعبة الشارع في معركة القاضية غادة عون،

اذ تدعو بعض الرسائل "العونيين" إلى عدم الانضمام الى حراك عون وتشدد على عدم المشاركة حتى اشعار آخر.

وقبل بعض الوقت تم توجيه الرسالة الآتية الى المناصرين: "بالوقت الحاضر الوضع منيح، منتمنى من الجميع الالتزام بعدم التوجه للموقع حتى اشعار آخر، لما نعطي ذريعة لعناصر الميليشيا بردة فعل دموية، خاصة انو الضابطة العدلية عم بتقوم بشغلها".

وكانت معلومات صحافية اشارت الى "أن القاضية غادة عون وصلت بعد ظهر اليوم الى بهو شركة Prosec في الحازمية ، بعدما لم تتمكن من دخول الشركة بالامس. وقد رافقها اليوم عناصر من أمن الدولة وشخص يقوم بأعمال التلحيم ، فيما قام وكيل الشركة القانوني بتقديم بشكوى ضد عون أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات".