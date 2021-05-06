ماذا يقول "حزب الله" عن الإعتذار؟

اعتبر مصدر سياسي مقرّب من "حزب الله" أن المرحلة المُقبلة لن تشهد لا اعتذارا للحريري ولا تشكيلا للحكومة، وأن كل ما يحصل هو مجرد محاولات دولية لزيادة الضغط على لبنان، مضيفاً ان الجانب الاميركي لن يسمح بأي حلحلة من دون تنازلات أو تسويات.