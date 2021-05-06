لبنان

ماذا يقول "حزب الله" عن الإعتذار؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-05-2021 | 09:00
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اعتبر مصدر سياسي مقرّب من "حزب الله" أن المرحلة المُقبلة لن تشهد لا اعتذارا للحريري ولا تشكيلا للحكومة، وأن كل ما يحصل هو مجرد محاولات دولية لزيادة الضغط على لبنان، مضيفاً ان الجانب الاميركي لن يسمح بأي حلحلة من دون تنازلات أو تسويات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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