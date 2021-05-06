وقف دعم قطاع الدواجن... ماذا في التفاصيل؟

أصدر أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس بياناً أعرب فيه عن أسفه الشديد لقرار وقف صرف الدعم عن قطاع الدواجن لتداعياته السلبية على القطاع والمواطنين على حد سواء.وكشف بطرس عن ان عدداً من كبار منتجي الدواجن في لبنان تبلغوا وقف صرف الدعم من مصرف لبنان، مؤكداً على أن هذا القرار سيؤدي الى رفع الكلفة الانتاجية وزيادة الاسعار والحاق الضرر بالدورة الانتاجية لقطاع غذائي أساسي والوحيد الذي يلبي احتياجات السوق المحلية من البروتيين بشكل كامل على الرغم من كل المعوقات التي يواجهها.واستغرب بطرس هذا التصرف غير المنسق مع المنتجين، في حين كان المفترض وبناء على استراتيجية الدولة بدعم القطاعات الانتاجية وفي ظل الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يمر فيها لبنان، ان يتركز الدعم على كل القطاعات الانتاجية وخصوصاً قطاع الدواجن الذي يشكل ركيزة الأمن الغذائي للبنانيين.وشدد بطرس على أنه إذا كان هناك استحالة لاستمرار الدعم بشكله الحالي "فإننا نطالب وبالحاح بأن تتخذ الدولة سلسلة اجراءات للحافظ على القطاع وحمايته لا سيما رفع التعرفة الجمركية بما يوازي قيمتها الفعلية التي كان معمول بها قبل انهيار العملة الوطنية".