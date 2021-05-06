وزني بحث مع غجر ونجم في حلول للكهرباء وتمن بصدور قرار المجلس الدستوري قريبا

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر ورئيس لجنة الاشغال النائب نزيه نجم والنائب قاسم هاشم. وبعد الاجتماع صرّح نجم بالتالي:

" لقد تحدثنا مع وزير المالية وتوافقنا أن نبحث عن الحلول التي ممكن أن تفيدنا. وتوافقنا مع الوزير غجر أن يبحث مع باقي المسؤولين لإيجاد حل مؤقت الى حين اتخاذ المجلس الدستوري قراره. ونتمنى على المجلس الدستوري ألا يستغرق فترة الشهر لإصدار القرار لأن الوضع لا يحتمل ومن الضروري جدا الإسراع بعملية الطعن، ان كان سلبا ام إيجابا، ولا يجب أن ننسى أنه ابتداء من 15 أيار، ستبدأ العتمة تدريجياً ".

واجتمع وزني بالنائب قاسم هاشم وبعد الاجتماع قال هاشم:



" أردنا متابعة حقوق أصحاب الأملاك المشغولة من قبل قوات الطوارئ الدولية وكيفية العمل على تأمينها على أن يتم الإسراع بدفع هذه الحقوق بأسرع وقت، لأن الملكية الفردية هي حق مقدس يكفلها الدستور اللبناني. ومن حق أصحاب هذه الأملاك، في ظل الوضع الاقتصادي المذري، أن تصلهم حقوقهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".