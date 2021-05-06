لبنان

تخلية سبيل رعد وفيصل الموقوفين في ملف بواخر الكهرباء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-05-2021 | 08:37
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وافق قاضي التحقيق في بيروت روني شحادة على طلب تخلية سبيل كل من فاضل رعد ورالف فيصل الموقوفيَن  في ملف إستئجار البواخر المنتجة للكهرباء، وذلك مقابل 
كفالة مالية قدرها مليون دولار أميركي لرعد و 700 ألف دولار.

وأشار مصدر قضائي لـ "لبنان ٢٤"، أن هذه الخطوة تأتي على اثر القرار الذي أصدره النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم بالنظر الى ما ورد في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المالية والذي قضى بحجز البواخر ومنعها من المغادرة اذا ثبت وجود سمسرات أو فساد في صفقة البواخر، علماً أن الهيئة الإتهامية في بيروت كانت قد أصدرت قراراً برد طلب تخلية سبيل رعد وفيصل الأسبوع الماضي.

المصدر: خاص "لبنان 24"

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