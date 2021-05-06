انطلاق حملة المستقبل للتلقيح في المستشفى التركي في صيدا

انطلقت في مدينة صيدا صباح اليوم "حملة تيار المستقبل للتلقيح ضد كورونا" بلقاح "سبوتنيك V" المقدم من الرئيس المكلف سعد الحريري، في مركز المستشفى التركي التخصصي للطوارىء والحروق في المدينة، باشراف رئيسة "كتلة المستقبل" النائبة بهية الحريري التي تفقدت المركز واطلعت على سير عملية التلقيح برفقة المنسق العام للمستقبل في صيدا والجنوب مازن حشيشو وعدد من اعضاء مكتب المنسقية ورئيسة مجلس ادارة المستشفى منى الترياقي.

ومنذ الصباح شهد المركز توافد عشرات المواطنين لتلقي اللقاح ضمن آلية منظمة تولاها لوجستيا وصحيا فريق عمل مشترك من قطاعات الأطباء، التمريض، الصيادلة، التنمية الاجتماعية والشباب في المستقبل - الجنوب ومن مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة وجهاز المتطوعين في المؤسسة ومن طاقم المستشفى.

حشيشو

واستهل حشيشو بدء الحملة بكلمة، عبر فيها عن "فخرنا باطلاق حملة التلقيح في المستشفى التركي، الذي وضع له حجر الاساس الرئيس سعد الحريري بحضور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في العام 2010"، مشيرا الى ان "اهمية هذه الحملة انها تتعلق بالامن الصحي للمواطن، خصوصا في ظل الجائحة، حيث يتقدم الأمن الصحي كأولوية الى جانب الامن الاقتصادي والاجتماعي".

واوضح ان "هذه الحملة هي ثمار جهود الرئيس الحريري ومساعيه، وهو كما وعد لبى تطلعات الناس في ما يتعلق بأمنهم الصحي واستقدم لقاحات "سبوتنيك V"، واليوم افتتحنا الحملة ضمن الاجراءات الموجودة من كوادر التيار ومؤسسة الحريري وفي المرحلة المقبلة ستطال المؤسسات الصديقة والمجتمع الصيداوي"، متمنيا ان "يكون البلد آمنا وتتشكل الحكومة برئاسة الرئيس الحريري حتى ننهض بهذا البلد، لان المواطن تعب وبحاجة الى باب ضوء حتى يستطيع ان يصمد في ظل هذه الضائقة التي نعيشها ونحن دائما مستمرون على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري بقيادة الرئيس سعد الحريري".

الترياقي

واشارت الترياقي الى ان "اللقاحات مقدمة من الحريري ليساعد في حملة التلقيح باعتبارها حملة وطنية، حتى نتغلب على وباء كورونا بطريقة اسرع ولنساعد الدولة حتى نصل الى المناعة المجتمعية. واليوم بدأنا رسميا بالتلقيح بطريقة منظمة حسب اللوائح المختارة من اللجان وحسب المواعيد، ولقاح "سبوتنيك فايف" هو المعتمد ونحن نشجع الجميع على تلقيه".