سرق صورا من هاتف زميلته في العمل... وأرسلها إلى صديقه ليبتزّها بـ500 دولار!

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:وردت شكوى الى شعبة العلاقات العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي العائدة لها، من سيّدة تعرّضت للابتزاز بمبلغ مالي والتهديد بنشر صورها من دون الحجاب، وذلك من قِبَل شخصٍ مجهول اتّصل بها وأخبرها أنّه تمكّن من اختراق هاتفها الخلوي وسرقة الصور.بنتيجة التحقيق الذي أجراه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، تبيّن أنّ المتّصل بالمدعية موجود خارج الأراضي اللبنانية.بنتيجة المتابعة توصّل عناصر المكتب إلى معرفة كيفية وصول الصور إلى الشخص المبتزّ. فبعد أن تمكّن زميلها في العمل من الاستحصال على الرمز بغية الولوج الى جهازها الخلوي، قام بسرقة الصور منه، وأرسلها إلى مواطنه وطلب منه الاتصال بها وابتزازها بمبلغ /500/ دولار أميركي.تمّ توقيفه بجرم الابتزاز، وبجرم دخول البلاد خلسة، وأودع القضاء المختص، بناءً على إشارته، وجرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق شريكه.لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطاتٍ تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات.