لبنان على موعد مع كمية كبيرة من اللقاحات.. وحسن يستعد للخطة الميدانية للتلقيح

عرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسف المسار المقبل للخطة الوطنية للتلقيح ولا سيما بشقها الميداني (Mass Vaccination Campaign) الذي سينطلق في حزيران مع تسلم لبنان كمية كبيرة من اللقاحات، وتناول البحث المراكز التي سيتم اعتمادها في مختلف المناطق لتنفيذ هذه الحملة التي ستستهدف أشخاصا لم يتسجلوا على المنصة الرسمية للقاح أو لم يتمكنوا من ذلك.

وأعلنت رئيسة قسم الطفل في اليونيسف جنفياف بغكويان في تصريح، أن "المنظمة تدعم جهود وزارة الصحة العامة في تحقيق التمنيع المجتمعي من COVID-19 والتنسيق جار في هذا السياق تحضيرا للخطة الميدانية للتلقيح". وأشارت الى أن "هذا الأسبوع هو الأسبوع العالمي للتحصين ومن المهم تذكير الأهل بوجوب عدم نسيان أو إهمال تلقيح أولادهم من كل الأمراض المعدية كشلل الأطفال والحصبة وغير ذلك، خصوصا مع معاودة فتح المدارس أبوابها".