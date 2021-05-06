لبنان

لبنان على موعد مع كمية كبيرة من اللقاحات.. وحسن يستعد للخطة الميدانية للتلقيح

Lebanon 24
06-05-2021 | 15:54
A-
A+
Doc-P-820139-637559136587553232.jpg
Doc-P-820139-637559136587553232.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسف المسار المقبل للخطة الوطنية للتلقيح ولا سيما بشقها الميداني (Mass Vaccination Campaign) الذي سينطلق في حزيران مع تسلم لبنان كمية كبيرة من اللقاحات، وتناول البحث المراكز التي سيتم اعتمادها في مختلف المناطق لتنفيذ هذه الحملة التي ستستهدف أشخاصا لم يتسجلوا على المنصة الرسمية للقاح أو لم يتمكنوا من ذلك.

وأعلنت رئيسة قسم الطفل في اليونيسف جنفياف بغكويان في تصريح، أن "المنظمة تدعم جهود وزارة الصحة العامة في تحقيق التمنيع المجتمعي من COVID-19 والتنسيق جار في هذا السياق تحضيرا للخطة الميدانية للتلقيح". وأشارت الى أن "هذا الأسبوع هو الأسبوع العالمي للتحصين ومن المهم تذكير الأهل بوجوب عدم نسيان أو إهمال تلقيح أولادهم من كل الأمراض المعدية كشلل الأطفال والحصبة وغير ذلك، خصوصا مع معاودة فتح المدارس أبوابها".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:59 | 2021-05-06
10:58 | 2021-05-06
10:56 | 2021-05-06
10:51 | 2021-05-06
10:31 | 2021-05-06
10:15 | 2021-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website