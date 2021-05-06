لبنان

اللحم المدعوم غير متوفر

Lebanon 24
06-05-2021 | 15:52
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 أفادت المعلومات عن غياب اللحم المدعوم في طرابلس، اذ بلغ سعر كيلو لحم البقر 85 الف، فيما بلغ  لحم الغنم 150 الف ليرة لبنانية.
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لحم

طرابلس

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