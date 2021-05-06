لبنان

مع انطلاق موسم الحرائق.. عناصر الدفاع المدني بجهوزية تامة

Lebanon 24
06-05-2021 | 09:01
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جال المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، ظهر اليوم ، على مركزي الأشرفية ورأس بيروت التابعين للمديرية العامة للدفاع المدني، متفقدا أعمال الترميم التي نفذت في هذين المركزين.
وقد أعطى العميد خطار توجيهاته للعناصر لجهة ضرورة البقاء بجهوزية تامة لتلبية نداءات المواطنين بالسرعة المطلوبة لا سيما مع انطلاق موسم الحرائق نظرا لما تشهده درجات الحرارة من ارتفاع ملحوظ، ومتابعة العمل رغم الظروف القاهرة التي ترخي بثقلها على البلاد.
كما توجه المدير العام بالشكر الى "كل من ساهم بإنجاز أعمال الترميم ليصبح هذان المركزان جاهزين لتأمين سير العمل حرصا على سلامة المواطنين وحفاظاعلى ممتلكاتهم".
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