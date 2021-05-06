لبنان

رصد مزارع يروي حقل ملفوف بمياه نهر الليطاني الملوثة

Lebanon 24
06-05-2021 | 15:10
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، ان فرق المراقبة التابعة للمصلحة "رصدت اقدام أحد المزارعين في بلدة حوش الحريمي في البقاع على ري حقول الملفوف بمياه نهر الليطاني الملوثة، علما ان المصلحة كانت قد وجهت سلسلة من الكتب الى المعنيين طلبت بموجبها منع الري من مياه نهر الليطاني في الحوض الاعلى حيث لا تزال المياه غير مطابقة للمعايير الجرثومية لإستخدامها لري المزروعات، بحسب معايير منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (FAO)، خاصة وان نسبة القولونيات الاجمالية ونسبة القولونيات المتحملة للحرارة في بعض المواقع تبلغ اكثر من 200,000 مستعمرة في المئة ميليلتر وفقا للتحاليل الدورية التي تجريها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بينما الحد الاقصى المسموح به في كل 100 ميليلتر هو 1000 مستعمرة بالنسبة للقولونيات الاجمالية و100 مستعمرة بالنسبة للقولونيات المتحملة للحرارة وفقا للـ FAO او 1000 مستعمرة للقولونيات المتحملة للحرارة وفقا للــ WHO، اي ان الجراثيم تتخطى كل المعايير العالمية التي تم وضعها لمياه الري.

وقد قامت المصلحة بابلاغ المديرية العامة لامن الدولة لاتخاذ الاجراءات القانونية في حق المخالف وطلبت مصادر المضخة واتلاف المحصول خاصة وانه من الورقيات".
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